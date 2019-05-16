HABER

"İstanbul seçiminde rakibimiz artık YSK'dir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır" - "(İstanbul seçiminin iptal gerekçesi) Ben biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. 7 kişi oturup kendileri gerekçe yazmıyorlar. Bir yerlerden birileri, başka yerlerden, mahfillerden kim onlara 'öyle oy kullanacaksınız' diye talimat verdiyse, aynı talimatı veren kişi ya da gruplar 'gerekçeyi şöyle yazacaksınız' diyor" - "23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün daha önce İstanbul'a geldiğinde, Çanakkale'yi geçip Dolmabahçe'nin önünde demirleyen gemileri gördüğünde "geldikleri gibi giderler" dediğini aktardı.

Atatürk'ün 100 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiğini, bunun Türkiye ve dünya tarihi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bütün egemen güçlere karşı mazlum bir milletin mücadelesini başlattığını söyledi.

"Bugün konuşuyorsak, bayrağımızın altında onurla yaşıyorsak, minarelerden 5 vakit ezan okunuyorsa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sayesindedir." diyen Kılıçdaroğlu, milletin, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeğiyle ortak bir mücadele yürüterek, olağanüstü bir başarı elde edip cumhuriyeti kurduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün İslam dünyasına örnek olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam dünyasının cumhuriyete geçtiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin bütün mazlum milletlere örnek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Cezayir'de Fransızlara karşı mücadele edilirken, Cezayirli milli kurtuluşçuların üzerinde Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafının bulunduğu elbiselerin olduğunu ifade etti.

"19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri kapsamında ne yapacaksınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, bu akşam Bakırköy'de Sunay Akın'ın 19 Mayıs ile ilgili sunuşuna katılacağını, 19 Mayıs'ta da çeşitli etkinliklerde yer alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz 19 Mayıs'ı, 16 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i, milli günleri böyle zevkle heyecanla kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Hiçbir hukuki gerekçe yok"

"İstanbul seçiminde aynı zarfa konulan 4 oydan 1'inin geçersiz sayılmasını ve seçimin iptal edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, seçmen, sandık, sandık kurulu aynıyken 4 oydan 1'inin iptal edilmesini anlayamadığını söyledi.

"İradesini, vicdanını birine satan, hukukun üstünlüğüne inanmayan" bir kişinin böyle bir karar verebileceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Aklı, mantığı, vicdanı olan, insana saygı duyan, inancı olan bir insan buna 'evet' diyemez. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Hangi gerekçe olacak? Yazmadılar gerekçeyi, şimdi yazıyorlar. Ben de biliyorum o gerekçelerin nerelerde yazıldığını. 7 kişi oturup kendileri gerekçe yazmıyorlar. Bir yerlerden birileri, başka yerlerden, mahfillerden kim onlara 'öyle oy kullanacaksınız' diye talimat verdiyse, aynı talimatı veren kişi ya da gruplar 'gerekçeyi şöyle yazacaksınız' diyor. Onların gerekçeleri ne olacak Allah aşkına? Bana şunu anlatabiliyorlar mı? 'Evet, büyükşehir belediye başkanlığı oylarını iptal ettik, şu gerekçeyle iptal ettik. Diğerlerini iptal etmedik, şu gerekçeyle iptal etmedik.' Bunu açıklayacaklar mı? Uygulama akla, hukuka, vicdana, ahlaka aykırı bir uygulama. Bunun neresi doğru Allah aşkına?"

Seçim iptalinin, "iradesini, aklını, vicdanını bir yerlere kiralamış kişilerin aldıkları talimatla yaptığı bir uygulama" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bunun akılla, mantıkla, hukukla, hukukun üstünlüğüyle, yargıçlıkla hiçbir ilgisi yok. Bunlar vicdanlarını kararttılar, 7 kişi gittiler, 'iptal ediyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

- "Uzmanlık alanımız ahlaktır"

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in İstanbul seçiminin iptaline ret oyu verdiğinin" hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Önemli tabii. 4 üye 'Bu kadar da olmaz, tamam bir şeyler söylüyorsunuz falan ama bu kadar hukuksuzluk, haksızlık olmaz.' demiştir. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç oldukları için Anadolu'da bir söz vardır 'kör gözün kör parmağına' derler ya 'Tamam bir şey yapalım ama bu kadar da olmaz.' deyip herhalde reddetmiştir. Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK, 16 milyon İstanbulluya 'Ben, senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelinceye kadar ben bunu sürdüreceğim.' demiştir."

"23 Haziran'da ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız. 23 Haziran'da göreceksiniz, herkes söylüyor zaten 'çok güzel şeyler olacak' diye. 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da oylar çalındı mı?" sorusuna "Bizim uzmanlık alanımız ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır ve hırsızlıktır." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Erdoğan: Türkiye-Irak arasında askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasına karar verdikErdoğan: Türkiye-Irak arasında askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasına karar verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev ve Şavkat Mirziyoyev ile kritik görüşmeler

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki: Seviye çok düştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

TBMM'yi karıştıran sözler! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na İki birleşim çıkarma cezası

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Mahmut Tanal açıklaması

TBMM'ye saldırı girişimi sonrası CHP'den flaş Tanal açıklaması

Meclis'te HDP'nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis’te önerge kabul edilmeyince tartışma çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine ‘çete’ demek, demokrasiden nasibini almamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.