İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına Avrupa genelinde tepki: 'Kadın hakları insan haklarıdır'

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile ayrılması, Avrupa genelinde tepki ile karşılandı. Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıkları mesaj yayınlayarak karardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sözleşmeden çıkılmasını "yıkıcı bir haber" olarak değerlendirdi.

Buric, İstanbul Sözleşmesi'nin altın bir standart olduğunu ifade ederek, "Bu hamle, kadınları ve kızları koruma mücadelesinde büyük bir gerileme. Yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve ötesinde de kadınların korunmasını tehlikeye atıyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mevcut Türkiye hükümetinin gerçek yüzü bu: hukukun üstünlüğünü tamamen gözardı etmek ve insan haklarından tam geriye dönüş" mesajını verdi.

Ülke dışişleri bakanlıkları da gelişme ile ilgili açıklamalar yapıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin "tüm Avrupa'ya ve daha da önemlisi Türkiye'deki kadınlara kötü bir sinyal olduğunu" söyledi.