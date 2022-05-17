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İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

17.05.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, İSKİ 17 Mayıs Salı gününün güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki 17 Mayıs 2022 Salı İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Mayıs 2022 Salı günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 17 Mayıs 2022 Salı günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına dair yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 17 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 17 MAYIS 2022 SALI

17 Mayıs 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 17 Mayıs 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 17 MAYIS 2022 SALI

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 05:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece İSKİ
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