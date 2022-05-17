İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 17 Mayıs 2022 Salı günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına dair yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 17 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
17 Mayıs 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 17 Mayıs 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.05.2022 05:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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