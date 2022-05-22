İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağını merak eden vatandaşlar 22 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 22 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
22 Mayıs 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 22 Mayıs 2022 Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...
Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah, Merkez Mah,Sanayi Mah, Akıncılar Mah, Güven Mah, Haznedar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Güngören 400 Mm Df İsale Hattında Deplase Ve Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 21.05.2022 21:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Söğütlü Çeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.05.2022 06:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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