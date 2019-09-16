 İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE ZORLA EVLENDİRİLMEK İSTENEN KIZ ÇOCUĞU ARKADAŞININ İHBARIYLA KURTULDU

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,DHA) - SULTANGAZİ'de aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu. Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocuk gelin ve damadı düğün arabasıyla emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, durumu arkadaşına bildirerek yardım istedi. Arkadaşının ihbarı üzerine, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat 16.30 sıralarında salona gelerek düğünü durdurdu. Düğünde, 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö'nün, 21 yaşındaki İ.D. ile zorla evlendirilmek istendiği tespit edildi. Ekipler, taşkınlık çıkmaması için güvenlik önlemleri alarak düğüne gelen kalabalığı dağıttı. Sivil polisler de gelin ve damadı düğün arabasıyla polis merkezine götürdü.

“OKUYUP MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kız çocuğu A.Ö'nün arkadaşına evlenmek istemediğini, okuyup meslek sahibi olmak istediğini ancak ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini söylediği öğrenildi.