İstanbul - Tel Aviv uçuşlar iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri!

THY'den yapılan son dakika açıklamasına göre bazı İstanbul kalkışlı Tel Aviv seferleri iptal edildi. Yazılı açıklamada Tel Aviv'den İstanbul'a yapılacak bazı seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. İşte İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri ve detaylar...
İstanbul-Tel Aviv ve Tel Aviv-İstanbul uçuşlarının bazıları protestolar nedeniyle iptal edildi.
THY'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Tel Aviv'de yaşanan politik huzursuzluk kaynaklı protestolar nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
İptal edilen seferlerimiz şu şekildedir:
TK 786 İstanbul-Tel Aviv
TK 787 Tel Aviv-İstanbul
TK 794 İstanbul-Tel Aviv
TK 795 Tel Aviv-İstanbul
TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv
TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen."