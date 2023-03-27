İstanbul - Tel Aviv uçuşlar iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri!

THY'den yapılan son dakika açıklamasına göre bazı İstanbul kalkışlı Tel Aviv seferleri iptal edildi. Yazılı açıklamada Tel Aviv'den İstanbul'a yapılacak bazı seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. İşte İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri ve detaylar...

İSTANBUL - TEL AVİV UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İstanbul-Tel Aviv ve Tel Aviv-İstanbul uçuşlarının bazıları protestolar nedeniyle iptal edildi.

THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

THY'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Tel Aviv'de yaşanan politik huzursuzluk kaynaklı protestolar nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

İptal edilen seferlerimiz şu şekildedir:

TK 786 İstanbul-Tel Aviv

TK 787 Tel Aviv-İstanbul

TK 794 İstanbul-Tel Aviv

TK 795 Tel Aviv-İstanbul

TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv

TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen."

