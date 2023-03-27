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İstanbul - Tel Aviv uçuşlar iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri!

27.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'den İsrail'in Tel Aviv kentindeki protestolar sonrası son dakika açıklaması yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, İstanbul - Tel Aviv uçuşlar iptal mi? THY hangi seferleri kaldırdı? İşte İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri...

İstanbul - Tel Aviv uçuşlar iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri!

THY'den yapılan son dakika açıklamasına göre bazı İstanbul kalkışlı Tel Aviv seferleri iptal edildi. Yazılı açıklamada Tel Aviv'den İstanbul'a yapılacak bazı seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. İşte İsrail'deki protestolar sonrası THY'nin iptal ettiği Tel Aviv seferleri ve detaylar...

İSTANBUL - TEL AVİV UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İstanbul-Tel Aviv ve Tel Aviv-İstanbul uçuşlarının bazıları protestolar nedeniyle iptal edildi.

THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

THY'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Tel Aviv'de yaşanan politik huzursuzluk kaynaklı protestolar nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

İptal edilen seferlerimiz şu şekildedir:

TK 786 İstanbul-Tel Aviv
TK 787 Tel Aviv-İstanbul
TK 794 İstanbul-Tel Aviv
TK 795 Tel Aviv-İstanbul
TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv
TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen."

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İstanbul Protesto Tel Aviv uçak seferleri

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