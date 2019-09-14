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 İSTANBUL - TOPKAPI İETT GARAJI, PARK OLUYOR  (görüntü düzelterek tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

Topkapı’daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB’ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı.

İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirildi. İETT’nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.

PARK KARARININ ÖZETİ

İBB Meclisi’nin oybirliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu’nun raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

“Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine ‘plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır’ ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür"

Görüntü Dökümü:
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-Garajın havadan görüntüleri
-Çevresinden görüntü
-Vatandaş röpleri

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