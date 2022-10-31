İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek 7 yeni deniz hattı! Bilet fiyatları netleşti, yolculuk süresi yarı yarıya düşüyor

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek seferler başlıyor. İBB tarafından alınan kararla 1 Kasım salı yarından itibaren 7 deniz seferi hizmete giriyor. Artık vapurla Avcılar'dan Bostancı'ya; Kadıköy'den Kasımpaşa'ya bile gidilebilecek. Yeni hatlardaki vapurlar günde 39 bin yolcuyu taşıyacak. Yolculuk süresi de yarı yarıya düşecek.

90 DAKİKALIK MESAFE 45 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Açılan yeni hattan kuşkusuz en çok dikkat çeken ve İstanbulluları en çok sevindirecek olanı Avcılar-Kadıköy seferi. En az 90 dakika süren o trafik vapurla birlikte 45 dakikaya inecek.

AKTARMA ÜCRETLERİNDE YARI YARIYA İNDİRİM

Deniz araçlarını tercih edenlere bir müjde var. İBB trafından aktarma fiyatları yarı yarıya düşürüldü. Shoe Haber'e açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "Otobüsten indiniz vapura bindiniz; vapurdan indiniz tramvaya bindiniz aktarma fiyatları yarı yarıya olacak. Hem çevreci bir ulaşım yapmış olacaklar hem de zamandan tasarruf yapacaklar." diye konuştu.

YENİ VAPUR HATLARI

Eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle:

-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

-Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

-Çengelköy-Kabataş

-Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

-Avcılar-Bostancı

Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.

Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Kış yolcu kapasitesi en az 400, yaz yolcu kapasitesi en az 550 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor. Sefer süresi 20 dakika olarak öngörülen Çengelköy - Kabataş Hattında ise günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılacak.

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor.

Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar - Bakırköy - Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek Avcılar - Bostancı hattında ise günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü kullanılacak.

YENİ VAPUR HATLARI BİLET FİYATLARI

1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,

5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,

6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,

14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,

17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,

7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,

8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.





