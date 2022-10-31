HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek 7 yeni deniz hattı! Bilet fiyatları netleşti, yolculuk süresi yarı yarıya düşüyor

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek 7 yeni deniz hattı! Bilet fiyatları netleşti, yolculuk süresi yarı yarıya düşüyor

31.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulluların beklediği gün sonunda geldi. Trafik sorunuyla her gün daha fazla bunalan İstanbulluyu az da olsa rahatlatacak seferler yarın başlıyor. 1 Kasım Salı gününden itibaren, 7 yeni deniz ulaşım hattında seferler başlayacak. Yeni vapur seferleriyle yolculuk süresi karayoluna oranla yarı yaraya azalacak. Peki o hatlar hangileri, bilet fiyatları ne kadar? İşte cevapları...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek 7 yeni deniz hattı! Bilet fiyatları netleşti, yolculuk süresi yarı yarıya düşüyor

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek seferler başlıyor. İBB tarafından alınan kararla 1 Kasım salı yarından itibaren 7 deniz seferi hizmete giriyor. Artık vapurla Avcılar'dan Bostancı'ya; Kadıköy'den Kasımpaşa'ya bile gidilebilecek. Yeni hatlardaki vapurlar günde 39 bin yolcuyu taşıyacak. Yolculuk süresi de yarı yarıya düşecek.

90 DAKİKALIK MESAFE 45 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Açılan yeni hattan kuşkusuz en çok dikkat çeken ve İstanbulluları en çok sevindirecek olanı Avcılar-Kadıköy seferi. En az 90 dakika süren o trafik vapurla birlikte 45 dakikaya inecek.

gfdghdhj

AKTARMA ÜCRETLERİNDE YARI YARIYA İNDİRİM

Deniz araçlarını tercih edenlere bir müjde var. İBB trafından aktarma fiyatları yarı yarıya düşürüldü. Shoe Haber'e açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "Otobüsten indiniz vapura bindiniz; vapurdan indiniz tramvaya bindiniz aktarma fiyatları yarı yarıya olacak. Hem çevreci bir ulaşım yapmış olacaklar hem de zamandan tasarruf yapacaklar." diye konuştu.

vddfg

YENİ VAPUR HATLARI

Eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle:

-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

-Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

-Çengelköy-Kabataş

-Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

-Avcılar-Bostancı

gdfgd

Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.

Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Kış yolcu kapasitesi en az 400, yaz yolcu kapasitesi en az 550 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor. Sefer süresi 20 dakika olarak öngörülen Çengelköy - Kabataş Hattında ise günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılacak.

fdsgs

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor.

Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar - Bakırköy - Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek Avcılar - Bostancı hattında ise günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü kullanılacak.

YENİ VAPUR HATLARI BİLET FİYATLARI

1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,

5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,

6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,

14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,

17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,

7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,

8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.

hgj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandıSuç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı
Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber olduEminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyorGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik deniz vapur

En Çok Okunan Haberler

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.