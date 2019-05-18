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İSTANBUL - TÜRKAN SAYLAN ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Prof.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı.
Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri, sevenleri ve öğrenciler katıldı. Anmaya gelen kişiler mezarı çiçekler ile süsledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Gülsüm Kaya, "10 yıldır Türkan hoca olsa ne yapardı, nasıl yapardı sorularını sorarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yol yürümesini sağlıyoruz. Onun varlığı bize hep büyük bir güç verdi. Türkan hoca ne yaptı da 10 yıllar sonra da unutulmayacak, hep anılacak, hatta giderek çok kavranacak. Bu soruyu her zaman soracağız kendimize. Bana kalırsa çok basit bir cevabı var. Ne ekersen onu biçersin demiş ya atalarımız. Sevgi ekti, sevgi ekmiş her yere ve her taraf sevgi ile doldu taştı" diye konuştu. Konuşmaların ardından sevenleri Saylan'ın mezarı başında dua etti.

Görüntü Dökümü
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-Türkan Saylanın sevenlerinden genel ve yakın detaylar
-Saylanın mezarından genel ve yakın detaylar
-Gülsüm Kayanın açıklaması
-Dua edilmesi

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