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 İSTANBUL - TUTUKLANAN BALTALI SÜRÜCÜ: HAFTA SONU PİKNİĞE GİTMİŞTİM, BALTA O NEDENLE ARABAMDA KALMIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü M.O., "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan sürücü M.O., "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı. M.O. ifadesinde, "Hafta sonu pikniğe gitmiştim, balta o nedenle arabamda kalmıştı" dedi.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde tartıştığı kamyonet sürücüsüne baltayla saldırmaya çalışan otomobilin sürücüsü M.O., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

'YAPTIĞIMDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'
M.O., savcılık sorgusunda, kamyonet sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını, aralarında tartışma çıktığını, tartışma sırasında kamyonet sürücüsünün kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Bende oruçlu olmam münasebetiyle sinirlendim. 'Niye küfür ediyorsun' dedim. Bana sopa fırlattı. Sopa aracımın sağ tarafına geldi. Aracımda maddi hasar oluştu. Kamyoneti geçtim, bagajımda bulunan baltayı çıkararak kendisine gösterdim. Amacım beni savunmasız görmemesiydi. Hafta sonu pikniğe gitmiştim, balta o nedenle arabamda kalmıştı. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

'SİLAHLI TEHDİT' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
M.O., savcılık sorgusunun ardından, "Silahla tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, delil karartma ve atılı suç için öngörülen ceza tutarının üst sınırını gerekçe göstererek M.O.'nun tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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(Dün çekilen görüntüler)
-Olay anı
-Şüphelinin karakola getirilişi

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