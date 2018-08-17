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İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'na düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Ayrıntılar geliyor...

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