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  4. İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtarmış! Kahreden olayın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtarmış! Kahreden olayın görüntüleri ortaya çıktı

05.02.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

Kahreden olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı güney girişinde meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan Kök'ün denize düştüğü görülüyor.

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BOĞAZDA DÜMENİ KİLİTLENEN GEMİYİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaptan İstanbul Boğazı
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