İstanbul'u 'vortex' vuracak! O güne dikkat

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde Avrupa yakasında etkisini gösteren kar ilerleyen saatlerde Anadolu yakasında da yağmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı önümüzdeki haftaya dek kuvvetli şekilde sürecek. Ancak kentte en yoğun kar yağışının vortex nedeniyle cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Havaforum'un Twitter hesabından paylaştığı radar görüntülerine göre, İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex, cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir. Vortex'in İstanbul'a nereden giriş yapacağı henüz netleşmezken, meteorolojik kaynakların gelişmeleri radar üzerinden anbean takip ettiğine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün ve yarın ise deniz efekti kar yağışlarının etkisini göstereceği kaydedildi.

Tahminlere göre İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip (+20/30 cm) vortex, Cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir. Nereden gireceği henüz netleşmedi, takip ediyoruz. Öncesinde bugün ve yarın (Cuma) deniz efekti kar yağışları var. #AybarKarFırtınası pic.twitter.com/TaObsMLTi0 — Hava Forum (@HavaForum) March 10, 2022

İMAMOĞLU: "BİRKAÇ GÜN YOĞUN GEÇECEK"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuşurken İstanbul'daki kar yağışı üzerine şunları söyledi:

"40-70 km arasında bir rüzgar bekleniyor. Birkaç gün yoğun geçecek. Yoğun kar yağışı ve bu soğuk havanın 4 gün boyunca pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Pazartesine kadar sürecek bu yoğunluklu soğuk hava ve kar yağışıyla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek olacağı bildirildi. Şu ana kadar kuzeyde kalan ilçelerimizde 20 cm kar kalınlığı söz konusu.

VORTEX NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre vortex, vortisitiye neden olan, atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına verilen ad. Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vortex' deniyor. Vortex kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden oluyor. (haberler.com)

