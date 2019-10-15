İstanbul’un First Lady’si Dilek İmamoğlu kadın dergisi Madame Figaro'ya kapak oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisi için poz verdi.

Derginin kapağında ‘İstanbul’un first lady’si başlığıyla derginin kapağını da süslyeyen fotoğrafları Cüneyt Akeroğlu çekti.

Dergide İmamoğlu’nun Genel Yayın Yönetmeni Esra Aysan’la yaptığı söyleşi de yer aldı. Madame Figaro Türkiye’nin, Dilek İmamoğlu’nun röportajı ve fotoğraflarını derginin başka dillerde yayınlanan edisyonlarına da taşımayı planladığı da öğrenildi.

Ünlü fotoğrafçı Akeroğlu, İmamoğlu’nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akeroğlu, paylaşımında “Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.



