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  4. İstanbul'un göbeğinde dehşet: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

07.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un göbeğinde dehşet: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişiye otomobille gelen silahlı 3 kişi kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan kişi, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.45 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bağcı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ferhat Yıldırım'ın yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen kişiler yanlarında bulunan silahla Ferhat Yıldırım'a ateş açtı.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım yere düştü. Saldırganlar ise geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler bir yandan durumu polis ekiplerine bildirirken, diğer yandan ise yaralıyı bir otomobille Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çevredeki güvenlik önlemi alarak incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ağır yaralanan Ferhat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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