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  4. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı gasp dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı gasp dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

10.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de, kimliği belirsiz 3 kişi sokakta yürüyen iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. Şüpheliler, çantayı vermeyen vatandaşı ayağından silahla yaraladı. Yaşanan korku dolu o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İşte detaylar...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz silahlı gasp dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler’de yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, sokakta yürüyen bir kişiye saldırarak elindeki çantasını almaya çalıştı. O sırada şüpheliler, direnen şahsı korkutarak yere silah sıkmaya çalıştı. Ancak gaspa uğrayan kişi elindeki çantayı vermedi.

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Şüpheliler bu sefer de yolda giden başka bir adama saldırdı. Gaspçılar, direnen siyah elbiseli adamı önce iterek yere attı, ardından onu ayağından vurdu. Yaralanarak yere yığılan adam bağırmaya başladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay hakkında konuşan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı, “Bağırma seslerine uyandım, pencereden baktım şahısların ellerinde silah vardı. Devam ediyorlardı, sonra gaspa uğrayan şahıs yabancıydı galiba, ellerinden bir şey almaya çalışıyorlar. Sonra 3 defa yere ateş ettiler. Sonra bir şey alamayınca binanın diğer cephesine gidip diğer şahsı sağa sola çekiştirmeye çalıştılar. Yere yığdılar ve ‘paramı ver’ diye bağırdılar. Sonra alamayınca adamın bacağına ateş ettiklerini gördüm” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler gasp

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