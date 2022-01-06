HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’un göbeğinde içler acısı görüntü! Önemli devlet adamları bu mezarlıklarda yatıyor ama...

İstanbul’un göbeğinde içler acısı görüntü! Önemli devlet adamları bu mezarlıklarda yatıyor ama...

06.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Beşiktaş ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sinan Paşa Camisinin haziresi yıllar içinde bakımsızlıktan dolayı harap olmuş durumda ve kaderine terk edilmiş halde bulundu. İçeride dönemin Şeyhülislamları, askerleri ve katipleri gibi Osmanlı Devletinde önemli devlet adamlarının bulunduğu hazire zamana karşı yenik düşerek onlarca mezar taşı kırılmış. Bazı mezar taşları parçalanarak büyük bir kısmı toprağa gömülmüş.

İstanbul’un göbeğinde içler acısı görüntü! Önemli devlet adamları bu mezarlıklarda yatıyor ama...

Beşiktaş’taki Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sinan Paşa Camii’nin haziresi bakımsızlıktan içler acısı duruma geldi. Hazirede yer alan mezar taşlarının birçoğu kırılmış, yere gömülmüş ve zamanla üzerindeki yazılar okunamaz durumda olduğu görüldü.

Hazirenin iç kısmı bazen görevliler tarafından temizlense de birçok noktasında çöpler görmek mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım sorumluluğunda olan alan için Araştırmacı Yazar Halid Develioğlu bir an önce restore edilme işlemlerinin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Restore işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket edilip çıkartılan planların koruma kuruluna gönderilmesini ve onay alınması gerektiğini vurguluyor.

Screenshot_11

''DEFİNECİLERDEN KORUNMASI GEREKİYOR''

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Beşiktaş Sinan Paşa Cami’nin haziresinde incelemelerde bulunan araştırmacı Yazar Halid Develioğlu, “1553 yılında vefat eden Kaptan-ı Derya Sinan Paşa burayı bir külliye yaptırıyor. Bu caminin haziresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün protokol anlaşması olan bir bölgesidir. Hazirenin içinde yer alan mezar taşları her geçen gün daha fazla kırılıyor.

Screenshot_13

ŞEYHLER, KATİPLER BULUNUYOR

Bu hazirede şeyh efendiler, âlimler, katipler ve askeri sınıftan kişilerin mezarları bulunuyor. Burada toplumun daha fazla bilinçlendirilerek mezar taşları definecilerden korunması gerekmektedir. Belediyemizin ve devletimizin bu alanı korumaya alması gerekiyor. Anıtlar kurulundan onay alınarak bu yerin restorasyonu yapılması gerekiyor. Mezar taşlarının bakımsızlıktan dolayı yazıları silinmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Screenshot_14

Screenshot_15

Screenshot_16

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hastanenin Covid bölümüne girip bakın ne yaptı! Bu kadarına pesHastanenin Covid bölümüne girip bakın ne yaptı! Bu kadarına pes
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.