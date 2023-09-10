HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar

10.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi. Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

d26628be275ea6102df8158694c845c2

"KİM NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ"

Görgü tanığı Metin Topçu, "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.

6e8d5b5d4d85b545d0e66c5424a15ccc

"İRİ YAPILI BİRİ ONU ARABANIN İÇİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

0caab8432b21966132a9e0a869a8574c

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişanda şarkı kavgası! Damat hastanelik olduNişanda şarkı kavgası! Damat hastanelik oldu
Prigojin hakkında flaş iddia! "Hayatta..."Prigojin hakkında flaş iddia! "Hayatta..."
Ünlü antrenör hayatını kaybetti! Odasında bulunanlar dikkat çektiÜnlü antrenör hayatını kaybetti! Odasında bulunanlar dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa adam kaçırma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.