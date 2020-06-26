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  4. İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın! Ekiplere zor anlar yaşadı

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın! Ekiplere zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

İstanbul Harbiye’de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın polise harekete geçirdi. Polisin uzun süre uyandırmaya çalıştığı psikolojik sorunları olan kadın, zor anlar yaşattığı sağlık ekipleri tarafından güç bela hastaneye kaldırıldı. Kadın ambulansa götürülürken, “köpeğimden ayırmayın” diye ağladı.

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın! Ekiplere zor anlar yaşadı

Olay, dün 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kadının sandalyede uzun süre hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kadınla iletişim kurmaya çalıştı.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ancak sandalyede sızan ve uzun süre kendine gelmeyince polis, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde kullandığı düşünülen kadın sandalyede hareketsiz durduğu esnada ise Şişli polisi kadının kucağındaki köpeğe su verdi. Ardından kadının uyanmasıyla birlikte polis kadına da su verdi. Ancak psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, ekiplerle iletişim kurmayarak zorluk çıkarttı.

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“KÖPEĞİMDEN AYIRMAYIN” DİYE AĞLADI

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir sızan bir ayılan kadına eter koklatarak kendine getirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan ve iletişim kurmayan kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla götürüldü. Kadın ambulansa konulduğu esnada polis ekipleri köpeğine sahip çıktı. Kadının ağlaması üzerine ise polis ekipleri söz vererek köpeğini yanına götüreceğini söyledi.,

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Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İnci ismindeki kadının, bir süre önce boşandığı ve bu sebepten ötürü psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

(İHA)

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