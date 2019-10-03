İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da eğitime ara verilmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Veteriner Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildiğini belirterek, "Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir." dedi. Üniversitenin Avcılar'daki Rektörlük Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Aydın, 26 Eylül'de meydana gelen deprem dolayısıyla İstanbul Valiliğinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, Kardiyoloji Enstitüsü Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları ile Veteriner Fakültesi binalarının "az hasarlı" olduğuna dair 1 Ekim'de açıklanan raporu hatırlattı. Talepleri üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ilgili binalarda tespitler yapıldığını belirten Aydın, bu doğrultuda yedi maddelik karar aldıklarını açıkladı.

Aydın, şöyle devam etti: "Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline, Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınmasına, Haseki yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsünün kullanımında olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binasının tahliye edilmesine, Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına, Avcılar Yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine, AvcıIar yerleşkemizde yer alan Veteriner Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesinin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkemize taşınmasına, Avcılar yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir."

İstanbul Valiliğinin tespitlerine ilave olarak öğrencilerin ve personelin güvenliği için aldıkları kararları da açıklayan Rektör Prof. Dr. Aydın, şunları paylaştı: "Avcılar yerleşkemizde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece yerleşkelerimizde yer alan diğer binalara taşınmasına, Avcılar yerleşkemizde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılarak 6 Ekim 2019 tarihi itibarıyla tahliyesine, Cerrahpaşa yerleşkemizde boşaltılan eski acil binası bünyesindeki Çocuk Nörolojisi, Algoloji ve Acil Yoğun Bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara verilmesine ve bahsi geçen binaların kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir." Aydın, Avcılar yerleşkesinde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projelerin Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesine ait binaların yeniden yapılması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığı, Cerrahpaşa Yerleşkemizin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur içi bölgesinde olması nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği; bu süreçte yerleşkede bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ettiği, boşaltılma kararı verilen çocuk hastalıkları binasının prefabrik binalara taşınma sürecinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceği, üniversitemiz tüm birimlerinin bina envanterinin çıkartılarak tüm binaların en kısa sürede bağımsız ve yetkili yapı denetim firmalarınca performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatıldığı bilgileri kamuoyuna duyurulur." diye konuştu.

- "Hayvan güvenliğini de bu süreç içerisinde ciddiye alıyoruz" Prof. Dr. Nuri Aydın, soruları yanıtlarken, Veteriner Fakültesinin boşaltılıp yıkılacağını ve yeniden yapılacağını belirterek, şunları söyledi: "Veteriner Fakültesiyle ilgili süreç daha yeni başlıyor. Biz rektörlük olarak depreme daha önceden hazırlık içerisindeydik. Daha önceden hazırlığını yaptığımız projeler şu anda başlıyor. Ama veterinerliğin de alan projesi hazırdı. Uygulama projelerini bir an evvel hazırlayıp ihale sürecine geçilecek. Yapım süreci TOKİ mi olacak Stratejik Bütçe Başkanlığı mı, o zaman içerisinde ortaya çıkacak. Şu an TOKİ Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla konuyu çok hızlı bir şekilde yapmak ve takip etmek üzere talimat almış. Bu, ciddi bir şekilde ilerleyecek süreç noktasında." Veteriner fakültesi yıkıldıktan sonra yeniden veteriner fakültesi yapılacağını bildiren Aydın, "Bu yerleşke içerisinde tekrar konuşlanacak. Tüm planlamız bu yönde. Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınma tamamen bir acil eylem planı olarak yaptığımız bir taşınma, geçici bir taşınma, kalıcı lokasyonları değil. Çünkü Veteriner Fakültemiz şu anda İstanbul'daki tek devlet veteriner fakültesi. Biz orayı çok aktive ettik, içerisinde MR'ı, tomografisi, yataklı hasta servisi olan çok iyi bir veteriner fakültesi. Şu an için bunun hizmetine ara vermiş olmamız aslında bir sıkıntı. İlk başta belki kısmi çalışmaya başlayacağız, ama sonunda tabii ki yerleşkesi burası olacak. Yıllardır burada olan bir fakültemiz." diye konuştu.

Aydın, Veteriner Meslek Yüksek Okulunda atlar bulunduğunu ve buna ilişkin çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Onların durumu biraz daha rahat, ama öncelik şu anda öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği. Tabii ki hayvan güvenliğini de bu süreç içerisinde ciddiye alıyoruz." dedi. - "Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar nezdinde bu konudaki temaslarımız devam ediyor" Yurtların boşaltılmasına yönelik bir soru üzerine Aydın, valilik açıklamasında yurtlarla ilgili hasar tespiti bulunmadığını aktararak, "İnşaat mühendisliği bölümümüzden hocalarımızla birlikte yaptığımız bir tespit var. Biz bunu esas alarak, öğrencilerimizin daha güvenli ortamlarda olması açısından bunu yaptık. Şu anki hedefimiz bunun boşaltılması. Öğrencilerimize yer temin etme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sağlayıp sağlayamayacağımız konusunda net bir bilgi paylaşamıyorum. Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar nezdinde bu konudaki temaslarımız devam etmekte. Biz burada öğrencileri güvenli bir ortamda tutmak istiyoruz. Onları güvensiz bir ortama yerleştirmek istemiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz, ama bu konuda bir söz veremiyorum." konuştu.

Aydın, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu ve Bakırköy'deki Sağlık Bilimleri Fakültesinin taşınma sürecini, ara verilen 20 günlük sürede yapmayı hedeflerini belirterek, "Büyükçekmece yerleşkesinin zaten daha önce üniversite olarak hizmet veren, her şeyiyle tüm ekipmanıyla masası sandalyesiyle hazır vaziyette bir yer. Yeniden teşkil edilmeyecek, belki masa sandalyelerini bile taşımadan orada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilecekler." dedi. - "Hastane faaliyeti ikinci bir karara kadar olmayacak" Hayvan Hastanesi'nin hizmet verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya Aydın, "Bu kararları 1 saat önce yönetim kurulumuzdan, senatomuzdan aldık. Şu andan itibaren bu hastanenin kapanma süreci başladı, faaliyetlerine ara veriyor. Yani öğrenciler burada nöbet tutmayacak, hasta kabulü olmayacak, hastane faaliyeti kesinlikle olmayacak ikinci bir karara kadar. Bu geçici bir süreç. En kısa zamanda bu hastane faaliyetlerinin başlaması yönünde çalışmalarımız olacak." karşılığını verdi.