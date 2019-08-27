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İstanbul Valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir" denildi.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir" denildi. İstanbul Valiliği, kayıtdışı Suriyelilerin durumu ve mevzuata uymayan tabelalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve işyeri tabela denetimleri devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında; düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir" denildi. "SÜRE, 30 EKİM 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR" Açıklama şöyle devam etti: "Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başka illere kayıtlı Suriyelilerden; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar, İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır." "437 İŞYERİ TABELASI UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR" "Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir" denilen açıklamada, "Bu dönemde 24 bin 344 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır. İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 işyerine rehberlik hizmeti verilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. 1681 işyeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" bilgileri yer aldı.

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