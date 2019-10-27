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İstanbul Valiliği, 29 Ekim haftası boyunca boğazdan geçen gemilere bayrak dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 23:16 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 96.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü münasebetiyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz’dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.
25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Boğaz’daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazlardan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçmekte olan tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıttı.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bayrak dağıtımı kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.

Firkateynler ziyaretçilerini bekliyor
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar’da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.
29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00 - 18.00 saatleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi’nden teknelerle ulaşım sağlanacak.

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