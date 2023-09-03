İstanbul Valiliği’nden "Taksim’de voleybol yayını" açıklaması! Vali Gül paylaştı: 'Bu haber yüzde 100 yalan'

İstanbul Valiliği, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın final maçının Taksim’de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında ’Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu’ şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Beyoğlu Belediyesi’nin de Taksim’de maçın canlı yayınlanması için talebinin olduğu, her iki talebin de onaylanmadığı öğrenildi.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı;

"Bu haber %100 yalan içermektedir. Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir. İBB bugün 12.00’de 6 ilçe ve etkinliklere kapalı olduğunu bile bile Taksim Meydanını talep etmiştir. 6 ilçede etkinliğe izin verilmiştir."

İHA

