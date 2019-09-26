İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

