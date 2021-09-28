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  4. İstanbul Valiliğinden "Barınamıyoruz" eylemine ilişkin açıklama! Serbest bırakıldılar

İstanbul Valiliğinden "Barınamıyoruz" eylemine ilişkin açıklama! Serbest bırakıldılar

28.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kadıköy Moda-2 Parkı'nda dün akşam KYK Yurtlarını protesto amacıyla yapılan gösteride gözaltına alınan 28 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliğinden "Barınamıyoruz" eylemine ilişkin açıklama! Serbest bırakıldılar

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Kadıköy ilçemiz Moda-2 Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında KYK Yurtlarını protesto etmek amacıyla toplanan, slogan atmak ve pankart açmak suretiyle gösteri yapan (36) kişiye, güvenlik güçlerimizce yasal olmayan eylemin sonlandırılması için uyarılarda bulunulmuştur. Gösteri yapan şahısların bu uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kadıköy
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