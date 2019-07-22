İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli

misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren

düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu

yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir.

İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.

Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere

kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için

20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı

doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir."