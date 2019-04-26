İstanbul Valiliğinden Esenyurt’ta cadde ve binada oluşan çatlaklarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki caddede ve bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklarla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden Esenyurt Güzelyurt Mahallesindeki Orhangazi Caddesi’nde ve bir binada oluşan çatlaklarla ilgili yapılan açıklamada, “Esenyurt ilçemiz, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup binada tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay Mahallinde AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır” denildi.

