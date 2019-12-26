HABER
  4. İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve faytoncular yer aldı.

Toplantıya, İstanbul Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odasından Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Büyükada Amiri Nihat Dursun, yönetim kurulu üyeleri İsrafil Korkmaz, Nedim Caner, Fikret Gedik, Koray Kayaoğlu ve Sinan Kılıç da katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında dün de Adalar Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Adalar'daki hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirilmişti.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Uşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezasıUşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezası
Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktüYağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalar Faytoncular Faytoncular Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu toplantı vali ali yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.