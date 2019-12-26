İstanbul Valisi Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Faytoncular Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve faytoncular yer aldı.

Toplantıya, İstanbul Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odasından Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Büyükada Amiri Nihat Dursun, yönetim kurulu üyeleri İsrafil Korkmaz, Nedim Caner, Fikret Gedik, Koray Kayaoğlu ve Sinan Kılıç da katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında dün de Adalar Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda, Adalar'daki hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirilmişti.

