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  4. İstanbul Valisi Yerlikaya, "Yaşam Nöbeti" tutan aktivistleri kabul etti

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Yaşam Nöbeti" tutan aktivistleri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Yaşam Nöbeti" tutan aktivistleri kabul etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saraçhane Parkı'nda 11 gündür faytonlara koşulan atlar için "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan özgürlüğü aktivistlerini kabul etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir saat süren kabulde, aktivistlerin yanı sıra ada sakinlerini temsil eden kişiler de yer aldı.

Yerlikaya, daha önce bu konuda İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları sonrası ilk olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve heyetini, ardından da faytoncuları kabul etmişti.

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