İstanbul ve Bursa'da kuvvetli yağış: Dereler taştı, yollar ve dükkanlar sular altında kaldı! Vatandaş isyan etti: 'Şimdi gelmişler rögarı bulamıyorlar'

İstanbul ve Bursa'da aralıksız devam eden yağışlar hayatı felç etti. Yollar sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok noktada evlerin bodrum katını su bastı. İstanbul'da evini su basan bir vatandaş isyan ederek "Defalarca kere aradım, 2-3 saat sonra geliyorlar. Şimdi gelmişler rögarı bulamıyorlar" dedi. Bursa'da ise dükkanı sular altında kalan esnaf, ''Çok büyük bir felaket, bütün her yer berbat durumda. Şu anda hiç bir tane cihazımız kalmadı" diye konuştu.

"DEFALARCA ARADIM, 2-3 SAAT SONRA GELİYORLAR"

Pendik Orhangazi Mahallesi Aytaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katını su bastı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Evini su basan Ali Saral, "Saat 22.00 sıralarında bir su baskını oldu. 3 saattir arkadaşları arıyoruz, gelen olmadı. Burası bildiğiniz Yerebatan Sarnıcı oldu. Bütün eşyalar çöp oldu hepsi. Yani ne yapacaklar bilmiyorum. Tek başımaydım Allah'tan, evde çoluk çocuk yoktu. Bir kere bastı, 10 santimetre civarında yetkilileri aradık, sonra gördüğünüz gibi arttı. Arıyoruz arkadaşları, 'Gelin bakın, suyu çekmeye çalışın. Elektriklere, prizlere gidecek' diyoruz. Defalarca kere aradım, 2-3 saat sonra geliyorlar. Şimdi gelmişler rögarı bulamıyorlar" dedi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Pendik'te sağanak, su baskınlarının yanında yollarda da su birikintilerine neden oldu. Trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskını yaşanan mahallede bulunan Kemikli Deresi'nin su seviyesinin yükseldiği görüldü.

ARAÇLAR ZARAR GÖRMESİN DİYE KALDIRIMDAN GİTTİLER

Sağanak yağış nedeniyle Ataköy, Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Su baskının ardından araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise araçlarının zarar görmesini önlemek için kaldırımdan gitmeyi tercih etti.

Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle toprak kayması yaşandı. Kayan çamur yığını, bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu.

BURSA'DA DERELER TAŞTI

Öte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı.

"ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET"

Mahallede giriş katlarda bulunan birçok ev ve işyerini su bastı, araçlarda hasar meydana geldi.

Tirilye Mahallesi'nde 5 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Alaattin Ocak, ''Çok büyük bir felaket, bütün her yer berbat durumda. Şu anda hiç bir tane cihazımız kalmadı. Mobilyalarımız, ürünlerimiz hepsi bitti. Ürünlerimiz gitti. Ne olacak şimdi? Hiçbir ürün yok. Benim her şeyim gitti. 5 yıldır burada esnafız, 5 sefer su bastı. Arka odayı su bastı dükkanımı su bastı. Bütün cihazlarım yandı.'' dedi.







