İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda tanker kuyruğu

Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırılan iddiaya göre, tankerler Karadeniz'den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları olduğu iddia ediliyor. Kuyruktaki tankerlerin Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 40 milyon varil petrol götüreceği kaydediliyor . Günlük küresel tüketim ise yaklaşık 90 milyon varil.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELİŞİGÜZEL GEÇİŞ YAPILAMIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türk boğazlarından geçişlerle ilgili risklerin artması ve güvenlik nedeniyle yeni kurallar getirilmişti. Kaptanlar Boğazlar'a 3.2 km kala gemisindeki güvenlik ve teknik donanımını içeren listeyi Liman başkanlıklarına (İstanbul ve Çanakkale) bildirmesi gerekiyor. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi vermesi gerekiyor. Gelişigüzel geçiş yapılamıyor. Ulaştırma Bakanlığı deniz ve boğazların trafik seyrini izlemek ve yönetmek amacıyla yerli ve milli yazılımları da önceki yıl devreye sokmuştu.