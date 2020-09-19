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İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 00:56 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 102 bin 357 kişi sorgulanırken, toplamda 191 bin 319 TL para cezası kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ve katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.
Uygulamanın bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 102 bin 357 kişi sorgulanırken, aranan 570 kişi, yoklama kaçağı 67 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 15 kilo 846 gram uyuşturucu madde ve 262 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6795 otomobil ve 96 motosikletin denetlendiği uygulamada 172 araca işlem uygulanırken 18 araç trafikten men edildi. 18 kişiye toplamda 188 bin 139 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında bin 428 işyeri denetlenerek 4 işyeri hakkında 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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