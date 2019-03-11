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 İSTANBUL - ZEYTİNBURNU’NDA AKARYAKIT İSTASYONUNDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

istanbul DHA Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

istanbul DHA
Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü
Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

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