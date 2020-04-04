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  4. İstanbul'a giriş-çıkışına izin verilenleri Vali Yerlikaya açıkladı 

İstanbul'a giriş-çıkışına izin verilenleri Vali Yerlikaya açıkladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 23:33 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul'a giriş-çıkışına izin verilenleri Vali Yerlikaya açıkladı 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

"-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."

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