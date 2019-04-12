Gökhan Artan / İstanbul, 12 Nisan (DHA)- İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçtiğimiz ay kabul edilen yeni hatlar ise Kadıköy-Beykoz, Suadiye-Ataşehir, Kartal Metro Durağı- Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü arasında oldu. Yeni hatların fiyatları da belli oldu.

Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Beykoz'da ikamet eden bölge halkının Kadıköy merkezde bulunan sağlık tesisleri, sosyo kültürel mekanlar, ticari fonksiyonlar gibi alanlara erişiminin alternatif toplu ulaşımla da sağlanması amacıyla Beykoz-Kadıköy arasında yeni bir taksi dolmuş hattı teklifini kabul etti.

Hat adı:D65 Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattının detayları

İlk durak: Kadıköy Rıhdım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi(1 araç)

Ara durak:Çayır Caddesi-Azadaler Sokak Kesişimi(2 araç)

Son Durak:Beykoz Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak kesişimi(2 araç)

Araç sayısı: 10 araç