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İstanbul'da 8 bin 995 okul servisi denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da 8 bin 995 okul servisi denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, geçen yıl aralık ayında okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Aralık ayında, polis ve jandarma sorumluluğunda kalan bölgelerde toplam 8 bin 995 okul servisinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1468 servis aracı denetlenerek, 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 bin 527 araç denetlenerek, 4 bin 267 araca 1 milyon 735 bin 67 lira para cezası verildi. Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği okul servis denetimi

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