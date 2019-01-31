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İstanbul’da 850 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 850 kilo eroin, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul’da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 850 kilo eroin, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bu yıl İstanbul’da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan eroinin İran’dan Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu sabah yaptığı açıklamada İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Sultanbeyli ve Sarıyer’de 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıklamış, baskınlarda Ö.F.B. ve D.T. adlı 2 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu yıl İstanbul’da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 850 kilogram eroinle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İran üzerinden yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucunun bir şebeke tarafından piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçen İstanbul polisi, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Sultanbeyli’de bir gıda deposuna baskın düzenledi. Depodan lüks bir otomobile sumakla kamufle edilmiş çuvallar içinde eroin maddesi yüklendiğini tespit eden polis, gıda deposunu kuşatarak baskın düzenledi. Operasyonda 600 kilo eroin ele geçirilirken, aynı şebekenin irtibatını ortaya çıkaran polis, eş zamanlı olarak Sarıyer’de lüks bir rezidansa daha baskın düzenledi. Polis, burada da bir otomobille sevkiyat yapılmak üzere olan 250 kilo eroine el koydu.

Dikkat çekmemek için lüks araç kiralayıp sevkiyat yapmışlar
Uyuşturucu şebekesinin eroini İran üzerinden yurda soktukları ve kiraladıkları İstanbul Sultanbeyli’deki gıda deposuna sakladıkları, kiraladıkları lüks araçlarla önce Sarıyer’deki rezidansa getirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.F.B. ile D.T. adlı 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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