İstanbul'da, bir işletmenin müdürüne "cinsel saldırı" suçundan hapis talebi

İSTANBUL (AA) - Bebek'teki bir işletmenin müdürünün, iş yerinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve hürriyetinden yoksun bıraktığı iddiasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işletmenin gece müdürü A.İ'nin, 8 Ocak 2020'de, aynı mekanda 6 ay önce işe başlayan R.D'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli A.İ'nin olay gecesi alkol aldığı, müşteki R.D'den ters davranışları nedeniyle özür dilediği ve özür dilerken de R.D'ye sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

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Olay gecesi saat 02.30 sıralarında lavaboya giden müşteki R.D'nin çıkmak için kapıyı açtığı sırada A.İ'nin doğrudan içeri girdiği ve mağdurun dışarı çıkmasına izin vermeyerek lavabonun kapısını kilitleyip "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği belirtildi.

Şüphelinin lavaboda kollarını tutarak boynundan öptüğü müştekiye yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu da işlediği aktarılan iddianamede, bu eylem sonrası müştekinin ağladığı, şüpheliyi ittiği ve alkollü olmasından faydalanarak lavabonun kilidini açıp iş yerinden çıktığı ifade edildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin, "R.D'nin, iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığı için kendisinden şikayetçi olduğu" yönünde beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, A.İ'nin, "basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıldan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

