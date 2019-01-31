İstanbul'da bu akşam yağmur etkili olacak

İstanbul DHA - İSTANBUL'da bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.
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