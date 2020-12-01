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İstanbul’da “casus kamera” operasyonu

01.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da “casus kamera” operasyonu

Bahçelievler’de bir iş yerine yönelik operasyonda, üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank içine yerleştirilmiş gizli kamera ve ses kayıt cihazları ele geçirildi.Bahçelievler’de bir iş yerinde yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraların kişilerin özel hayatına müdahale eden şahıslara satıldığını belirleyen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ekim’de söz konusu adrese baskın düzenledi.

Bahçelievler’de bir iş yerine yönelik operasyonda, üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank içine yerleştirilmiş gizli kamera ve ses kayıt cihazları ele geçirildi.
Bahçelievler’de bir iş yerinde yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraların kişilerin özel hayatına müdahale eden şahıslara satıldığını belirleyen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ekim’de söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan aletler gibi görünen gizli kameraları, el altından farklı fiyat aralıklarında sattığı belirlenen iş yeri sahibi Salih Y. gözaltına alındı. Y. hakkında ‘Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank gibi ürünlerin içlerine yerleştirilmiş 6 gizli kamera ve 12 ses kayıt cihazı ele geçirildi.

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