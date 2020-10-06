HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da “değnekçi” denetimi: 4 gözaltı

İstanbul’da “değnekçi” denetimi: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bakırköy ve Beyoğlu’nda yapılan denetimlerde 4 değnekçi yakalandı.

Bakırköy ve Beyoğlu’nda yapılan denetimlerde 4 değnekçi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte de haklarında çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler ekipleri, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek isteyenlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Dün Bakırköy İlçesi Pancar Sokakta yapılan denetimde Zeynelabidin P. ve Hikmet G. yakalandı. Yakalanan şahıslar, Kartaltepe Polis Merkezi’ne götürüldü. Zeynelabidin P.’nin geçmişte KTK 79. Maddesinden 4 defa işlem yapıldığı, Hikmet G. 9 defa işlem yapıldığı öğrenildi. Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesinde yapılan denetimlerde, Erdi Ö., Fikret A. yakalandı. için Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürülen Erdi Ö’nün KTK 79. Maddesinden 12 defa işlem yapıldığı tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlarKorkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Yaşadıklarını unutmadı: Her gördüğünde aynı acıyı yaşıyor
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.