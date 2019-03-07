İstanbul'da dolandırıcılık yapan sahte polis, Adana'da yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- İSTANBUL'da kendisini 'polis' olarak tanıtan Hüseyin A. (32), Birgül G.'nin 1 milyon 500 liralık altınını ve 58 bin lira parasını aldı. Altın ve para ile kaçan şüpheli, Adana'da yakalandı.

Olay, 5 Mart'ta İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Birgül G.'yi arayan ve kendisini 'polis' olarak Hüseyin A., "Yürütülen bir soruşturamada adınız geçiyor. Evde bulunan tüm altın ve paraları alarak incelememiz lazım" deyip, korkuttu. Bunun üzerine Birgül G. kendisine ait 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ve 58 bin lira parayı sokak başına bıraktı. Altın ve paraları alan şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan Birgül G., polise haber veremesi üzerine, polis şüphelinin otobüsle Adana'ya gittiğini saptadı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hüseyin A,'yı otogarda yakaladı. Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Hüseyin A.'nın üzerindeki altın ve paralara el konuldu.

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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