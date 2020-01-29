HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da en fazla yatırım ulaştırma ve haberleşmeye

İstanbul'da en fazla yatırım ulaştırma ve haberleşmeye

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Megakent için 2019'da ödeneğin yarısından fazlasının ulaştırma ve haberleşme sektörüne harcandığı belirtildi - Eğitim-kültür ve sağlık alanlarında en fazla yatırımın ise sırasıyla Şişli, Fatih ve Kadıköy'e yapıldı

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - İstanbul'da geçen seneki yatırımlarda en fazla ödeneğin yüzde 56,3 ile ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrıldığı belirtildi. Ödeneklerin yüzde 9,4'ünü oluşturan eğitim-kültür ile 4,4'üne sahip sağlık alanlarında en fazla yatırımın sırasıyla Şişli, Fatih ve Kadıköy'e yapıldığı bildirildi

AA muhabirinin İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2019 verilerinden derlediği bilgilere göre, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca 2019 yılında toplam maliyeti 185 milyar 9 milyon lira olan 1.091 proje uygulandı.

Geçen sene 317 proje tamamlanırken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 44,6 oldu. 2019'da 32 milyar 6 milyon lira olan yıl içi ödeneğin 14 milyar 270 milyon lirası harcandı.

Toplam projelerin 1.043'ü genel ve özel bütçeli kuruluşlarca yürütülürken, söz konusu projelerin maliyeti 98 milyar 757 milyon lira oldu.

İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 48 projenin toplam tutarının 86 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Eğitim-kültür ve sağlık alanında en fazla yatırım Şişli'ye

Geçen sene ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında ulaştırma ve haberleşme sektörünün yüzde 56,3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

Ödenek dağılımında eğitim yüzde 9,4, sağlık yüzde 4,4, enerji yüzde 2,6 ve diğer kamu hizmetleri sektörleri yüzde 27,2 paya sahip.

Eğitim, kültür ve sağlık alanında en fazla yatırım harcamasının 361 milyon lira ile Şişli, 311 milyon lira ile Fatih ve 176 milyon lira ile Kadıköy ilçelerine yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıHatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul planlama Sektör yatırım

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç cezaevinde çıktı

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulundu

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili flaş gelişme!

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

Bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

Bağırsağına saklamış!

Kuşadası’nda hırsız dehşeti! Baltayla öldürdü

Tatil cennetinde dehşet! Baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.