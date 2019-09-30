İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu )

İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ açıklarında meydana gelen deprem sonrası 29 okulun hasar gördüğü açıklanmıştı. Bu 29 okuldaki öğrenciler eğitim ve öğretimlerine başka okullarda devam edecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre hasar gören okullar ve bu okullardaki öğrencilerin aktarıldığı okullar şöyle:

Hafif hasarlı Arnavutköy Şehit er Tuncay Türken Ortaokulu öğrencileri 5 ve 6 sınıflar Mimar Sinan İlkokulunda öğlenci

Hafif Hasarlı Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri Abdulkadir Uztürk İlkokulu’nda sabahçı

Ağır hasarlı Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu öğrencileri Piri Reis Anadolu Lisesi’nde 5 ve 7 sınıflar öğlenci 6 ve 8 sınıflar sabahçı

Ağır hasarlı Rehberlik Ve Araştırma Merkezi öğrencileri Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu’nda

Hafif Hasarlı Beykoz Fatin Hoca İlkokulu C Blok öğrencileri aynı okulun A Bloğuna

Ağır hasarlı Büyükçekmece Mımar Sinan İlkokulu Ortaokulu öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan İlk Ve Ortaokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu öğrencileri aynı okulun ilkokul kısmında sabahçı