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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet likit, 110 elektronik sigara, 2 bin 322 elektronik sigara parçası, 4 bin 982 elektronik sigara ve içki şişesi, 422 bin 800 içki kapağı, 400 içki etiketleri, 8 kilo 750 gram keratin, 370 saç kremi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

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