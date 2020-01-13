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  4. İstanbul'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Güngören ilçesinde, kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe istikametinde seyrederken tramvay yolundan giden 34 UM 0611 plakalı kamyonet ile Güneştepe tramvay durağındaki ışıklardan dönen 34 TJZ 78 plakalı taksi çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet, tramvaya enerji sağlayan kataner direğine, ticari taksi de tramvay durağının peron girişine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişiden biri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, diğeri de ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle tramvay yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören Kaza polis

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