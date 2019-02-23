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İstanbul'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kentin bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu yakası Avrupa Yakası kar

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