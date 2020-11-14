İstanbul’da kumarhane operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Bakırköy’de kumarhane olarak dizayn edilen iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri Bakırköy Şenlikköy’de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece iş yerine baskın düzenleyen ekipler, kumarhane olarak dizayn edilen mekanda rulet ve poker oynandığını belirledi. Operasyonda 1 rulet masası, bin 190 adet kumarda kullanılan pul, 23 deste oyun kağıdı ele geçirildi. Kumar oynayan 12 kişi, mekan sahibi 1 kişi ve 11 mekan çalışanı toplam 24 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Mekanda bulunanlara kumar oynamak ve kovid tedbirlerine uymamak nedeniyle idari para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

