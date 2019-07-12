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İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10" denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde "Kurt Kapanı-10" denetimi gerçekleştirildi.  İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10" denetimi

Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL genelinde "Kurt Kapanı-10" denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI
Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Durdurulan bir motosikletliye de kask takmadığı için cezai işlem uygulandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ UYGULAMAYA KATILDI
Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı. Taksim'deki bir turist de uygulamaya katılan narkotik köpeği Şans'a ilgi gösterdi. Köpekle öz çekim yaptı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10İstanbul'da 'Kurt kapanı 2019-10

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