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  4. İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CGD 073 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle Esenyurt-Büyükçekmece hattında çalışan 34 TMF 50 plakalı minibüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki minibüs yolcusu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

E-5 yan yolu, kaza dolayısıyla Avcılar yönünde bir süre trafiğe kapandı.

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Beylikdüzü Kaza

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